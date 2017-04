Roamingista odotettua parempi sopu – uhkaako liittymien hintojen nousu silti?

Mobiili

Mepit poistivat torstaina Euroopan parlamentin äänestyksessä viimeiset esteet roaming-lisämaksujen lakkauttamisen tieltä, Euroopan unioni tiedottaa http://www.europarl.europa.eu/news/fi/news-room/20170329IPR69066/roaming-maksujen-loppu-viimeiset-esteet-poistettu Tukkumarkkinoiden hintakatot hyväksyttiin äänin 549 puolesta, 27 vastaan, 50 tyhjää. Maksut lakkaavat 15. kesäkuuta, josta lukien kuluttajat pystyvät käyttämään puhelimen mobiilidataa, soittamaan ja lähettämään tekstiviestejä toisessa EU-maassa matkustaessaan ilman lisämaksuja.Vastapainoksi on pelätty, että suomalaiset teleoperaattorit paikkaavat tulonmenetyksensä nostamalla liittymien hintoja. Parlamentin esittelijä Miapetra Kumpula-Natri http://www.is.fi/haku/?search-term=Miapetra%20Kumpula-Natri (sd.) ei kuitenkaan näe siihen tarvetta.– Myös suomalaisten operaattorien toiveet otettiin huomioon. Saimme neuvoteltua tukkuhintakaton neljännekseen siitä, mitä komissio alun perin ehdotti. Tämä yhdessä poikkeuslupamahdollisuuden kanssa tarkoittaa, että suomalaisten operaattoreiden ei tarvitse nostaa kotimaanhintoja, Kumpula-Natri arvioi tiedotteessa. Ilta-Sanomat Digitoday http://www.is.fi/digitoday/art-2000005157525.html kertoi juuri suomalaisoperaattorien harkitsevan yhä, miten roaming-maksujen loppuminen vaikuttaa liittymien hintoihin. Selvät vastaukset ovat olleet toistaiseksi pitkälti kiven alla.Telia hinnoitteli uudet M- ja L-liittymänsä useamman euron kuukaudessa vanhoja vanhoja M- ja L-liittymäpaketteja kalliimmiksi. Operaattorin mukaan uudet ja vanhat paketit eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia, sillä siirtomääriä on muutettu. Yhtiö sanoo tekevänsä vanhaa pakettia käyttävien asiakkaiden suhteen hinnoittelupäätöksiä myöhemmin.Myös DNA sanoo tekevänsä päätöksensä ”lähempänä h-hetkeä”.Elisa puolestaan on kertonut STT:lle, että on sanonut harkitsevansa uudistuksen ulkopuolelle jäämistä.EU-parlamentin hyväksymän lain toteuttaminen ja valvonta siirtyy nyt komissiolle ja jäsenmaille eli Suomessa Viestintävirastolle.