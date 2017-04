Elisa toi liittymiinsä näppärän lisäpalvelun – Telialla jo vuosia, mutta 7 kertaa kalliimpi

Mobiili

Teleoperaattori Elisa ilmoitti tänään ottavansa käyttöön Elisa Ohjaaja -nimisen palvelun, jolla samaa puhelinnumeroa voi käyttää useammassa eri puhelimessa tai muussa laitteessa.Palvelussa voi yhdistää samaan numeroon enintään kolme laitetta, joissa kaikissa on oma sim-korttinsa. Kaikista laitteista tulevat tekstiviestit ja puhelut näyttävät tulevan samasta numerosta.Operaattorin mukaan palvelua voi käyttää esimerkiksi kakkospuhelimen kanssa, jota ei haluta ottaa mukaan kalareissulle. Palveluun voi yhdistää alanumeroita palvelun nettisivulla. Elisan palvelulla on hintaa 99 senttiä kuukaudessa plus siihen kytkettyjen liittymien normaalit maksut.Elisa ei ole ideansa kanssa ensimmäisenä markkinoilla. Timo Saxén http://www.is.fi/haku/?search-term=Timo%20Sax%C3%A9n Telian viestinnästä vahvistaa, että Telialla on ollut vastaava palvelu käytössä jo vuosien ajan.Kyseessä on Multi-SIM-niminen liittymän lisäpalvelu, jonka kytkeminen maksaa 2,50 tai 5 euroa kuukaudessa ja jonka kuukausimaksu on 6,90 euroa. Telian palvelu mahdollistaa saman numeron käyttämisen kahdessa puhelimessa.DNA:lla ei ole tällä hetkellä palvelua, joka mahdollistaisi saman numeron käyttämisen useammassa laitteessa. Operaattorin kuluttajaliiketoiminnan johtajan Pekka Väisäsen http://www.is.fi/haku/?search-term=Pekka%20V%C3%A4is%C3%A4sen mukaan palvelu voidaan kyllä helposti tuotteistaa, jos sellaiselle on tarvetta.– Teemme tutkimusta siitä, miksi ihmiset vaihtavat operaattoria. Tämä ei ole noussut siinä esille, Väisänen toteaa.Väisänen huomauttaa myös, että moni kuluttaja käyttää soittojen uudelleenohjaukseen puhelimen omia asetuksia. Androidille puolestaan on tarjolla kymmeniä sovelluksia tekstiviestien uudelleenohjausta varten.Juttua täydennetty DNA:n kommentilla klo 15.28.