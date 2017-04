Näyttääkö Facebook sinulle avaruusrakettia? Tästä on kyse

Mobiili

Facebook alkoi kokeilla maailmanlaajuisesti uudenlaista uutisvirtaa, muun muassa TechCrunch https://techcrunch.com/2017/03/29/facebook-tries-a-second-news-feed-headed-by-a-rocket-ship-icon/ kertoo.Jotkut Facebookin Android- ja iOS-sovelluksen käyttäjät ovat huomanneet ruudussaan uuden rakettikuvakkeen, joka on aiheuttanut paljon hämmennystä.– Mikä on tämä rakettikuvake Facebook-sovelluksessani, monet kysyvät.Uuteen uutisvirtaan pääsee rakettia painamalla. Toistaiseksi testivaiheessa oleva toiminto koostuu päivityksistä, artikkeleista, valokuvista ja videoista, jotka eivät ole peräisin käyttäjän seuraamilta lähteiltä, mutta joista Facebook olettaa hänen tykkäävän.Vaihtoehtoisen uutisvirran sisältö tulee Facebook-sivuilta, jotka muistuttavat käyttäjän jo tykkäämiä sivuja ja sellaisilta sivuilta, joista käyttäjän kaverit ovat pitäneet.Kokeilu ei ole uusi, mutta sitä on nyt laajennettu merkittävästi. Myös tunnuksena oleva raketin kuva on uusi.Raketit bongattiin samalla viikolla, kun Facebook esitteli ravistavampia muutoksia puhelinsovelluksiinsa. Niihin tuleva Stories-toiminto voi muuttaa tuntuvasti http://www.is.fi/digitoday/art-2000005155383.html palvelun käyttöä.