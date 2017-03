Apple paikkasi aukon iPhonesta: Loppu teinihakkerin hätäpuheluhäirinnälle

Mobiili

Apple on paikannut iPhonen uusimmassa iOS 10.3 -päivityksessä aukon, minkä takia Yhdysvaltojen hätäkeskuksiin tuli tuhansia turhia hätäpuheluita, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/apple-fixes-911-flaw-in-latest-ios-update-1490907451 (maksumuurin takana).Turhat soitot aiheutti aukkoa hyödyntävä haittakoodi, joka levisi nopeasti Twitterissä viime lokakuussa.Haittakoodin 18-vuotias kehittäjä sanoi julkaisseensa http://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001942967.html sen vahingossa. Hänen tarkoituksenaan oli esitellä löytämiään iPhonen iOS-käyttöjärjestelmän virheitä, mutta hänen mukaansa Twitteriin meni vahingossa julki väärä koodinpätkä.Twitter-viestin sisältämää linkkiä seuranneiden ihmisten iPhonet alkoivat soittaa herkeämättä 911-numeroon, mikä tukki Yhdysvalloissa lähes kokonaan muutaman hätäkeskuksen.Haittakoodi käytti hyväkseen iPhonen toimintoa, jossa ulkopuolinen sovellus pystyi käynnistämään puhelun ilman käyttäjän erillistä hyväksyntää. Apple sanoo korjanneensa vian siten, että käyttäjän on nyt itse käynnistettävä puhelu.Yhdysvaltojen viranomaiset ovat jo aiemmin huolestuneet mahdollisuudesta tukkia hätänumerot turhilla häirintäsoitoilla. Parhaillaan Yhdysvalloissa testataan järjestelmää, joka torjuu automaattisesti puhelinnumeroita, jotka soittavat jatkuvia häirintäpuheluita 911-numeroon.