Greenpeace sai tahtonsa läpi – onko seurauksena huonoin liikeidea ikinä?

Eteläkorealainen matkapuhelinjätti Samsung taipuu ympäristöjärjestö Greenpeacen vaatimukseen, ettei viime vuonna takaisinvedettyjä miljoonia Galaxy Note 7 -puhelimia voi vain heittää pois.Samsung joutui vetämään takaisin kaikki Note 7:t, koska niiden akut syttyivät palamaan monessa tapauksessa. Kyseessä oli poikkeuksellisen vakava tuotevika koko kuluttajaelektroniikan historiassa.Puhelimia ehdittiin valmistaa jopa 4,3 miljoonaa kappaletta. Nyt yhtiö kertoo kierrättävänsä ne kolmella eri tavalla https://news.samsung.com/global/samsung-to-set-the-principles-to-recycle-of-returned-galaxy-note-7-devices-in-an-environmentally-friendly-way . Ensimmäinen keino on kunnostaa puhelimet ja joko myydä tai vuokrata niitä, jos viranomaiset ja operaattorit ovat siihen valmiita. Ja jos puhelimille enää on kysyntää. Valittavat markkinat ja julkaisuajat päätetään palautteen mukaan.Greenpeace ottaa tiedotteessaan http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2017/Global-protests-push-Samsung-to-finally-recycle-Galaxy-Note-7---Greenpeace/ täyden kunnian Samsungin mielenmuutoksesta.Muussa tapauksessa puhelimista irrotetaan sellaiset osat, jotka voidaan käyttää uudestaan. Niihin lukeutuvat muun muassa puolijohteet ja kamerat, joita Samsung aikoo käyttää testiprosesseissaan. Lopuksi jäljellä olevista komponenteista irrotetaan arvokkaat metallit, kuten kupari, nikkeli, kulta ja hopea.Suunnitelmaan liittyy yksi valtava kysymys: Note 7:n brändi on valunut katuojaan, ja sen nimi on täysin polttomerkitty. Kyse ei ole nimittäin ensimmäinen kerta, kun puhelin palaa markkinoille. Laite ehti jo ennen myynnin lopettamista palata "korjattuna" kauppoihin vain ylikuumentuakseen sitten uudestaan http://www.is.fi/digitoday/art-2000001923060.html