Nyt selvisi, mikä Nokia-puhelimissa kestää: Toukokuussa rysähtää

HMD Globalin esittelemät Android-Nokiat 3, 5 ja 6 tulevat kaikki myyntiin yhtä aikaa toukokuussa 120 maassa, NokiaPowerUser https://nokiapoweruser.com/hmd-ambitious-plans-releasing-nokia-android-phones-120-markets-time/ sanoo saaneensa kuulla suoraan HMD:ltä.Suomalaisyhtiö näyttää keräävän kaikkia malleja riittävästi varastoon suurta toukokuun julkaisua varten. Joskin edelleen on mahdollista, että tarkat päivämäärät saattavat hieman vaihdella maittain.Kyseessä olisi merkittävä ero aiempaan oletukseen, jonka mukaan HMD saattaa ripotella mallejaan markkinoille pikkuhiljaa toukokuusta alkaen.Nokia on vahvistanut Twitterissä https://twitter.com/nokiamobile/status/844561158350737412 , että Android-mallit tulevat myyntiin myös Yhdysvalloissa. Eri asia on, onko Yhdysvallat niille mitenkään mieluisa markkina http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005120476.html . Nokia 6 on jo myynnissä Kiinassa.HMD ei sanonut mitään 3310-peruspuhelimen uudesta versiosta, mutta NokiaPowerUser olettaa sen ilmestyvän samaan aikaan muiden puhelinten kanssa.