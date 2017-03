Mobiili

Telia poisti roaming-maksut etuajassa – yhdellä rajoituksella



Operaattorit TeliaSonerasta Teliaksi nimensä lyhentänyt operaattori on tänään lopettanut roaming-maksujen perimisen uusista liittymistä EU-alueella.

Operaattori Telia on tänään lopettanut erillisten roaming-maksujen perimisen asiakkaidensa uusien liittymien puheluista, tekstiviesteistä tai datakäytöstä muiden EU-maiden alueella. Roaming-edun saa käyttöönsä hankkimalla uuden Telian liittymän tai päivittämällä vanhan Sonera- ja Tele Finland-liittymän.



TeliaSonerasta Teliaksi nimensä lyhentänyt operaattori on samalla uudistanut liittymävalikoimaansa, joten vanhan liittymän päivittämisestä voi seurata myös kuukausihinnan muutos.



Telia on poistanut roaming-maksut etuajassa, sillä eurooppalaisten operaattorien roaming-maksut ovat EU-alueella muutenkin poistumassa viimeistään 15. kesäkuuta EU:ssa tehdyn päätöksen ansiosta.



Telian matkapuhelinliittymien viiden ja kymmenen gigatavun nettipaketit toimivat koko EU-alueella kuin kotimaassa ilman lisämaksuja. Sen sijaan jos liittymässä on rajaton netti, operaattori rajoittaa datamäärän käytön EU-alueella kotimaan ulkopuolella 10–15 gigatavuun.



Samaa periaatetta noudatetaan myös tablettien ja kannettavien tietokoneiden mobiilinettiliittymät toimivat samalla periaatteella.



Operaattorit Elisa ja DNA ovat aiemmin arvelleet, että roaming-maksujen poisto saattaa lisätä paineita korottaa liittymien hintoja kotimaassa.