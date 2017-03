Toivotko halvempaa OnePlus-mallia? Yhtiöltä selvä viesti

Mobiili

Viime syksynä julkaistulle OnePlus X -mallille ei ole tulossa jatkoa, vahvistaa liiketoiminnan kehitysjohtaja Juha Rytkönen http://www.is.fi/haku/?search-term=Juha%20Rytk%C3%B6nen OnePlussalta.– Saimme kuluttajilta hyvän vastaanoton, mutta start-up -yrityksenä päätimme keskittyä julkaisemaan vain yhden puhelimen vuodessa, Rytkönen kertoo.– Se on myös yksinkertainen viesti myös kuluttajille. Aiomme siis jatkaa samalla linjalla kuin aiemmin.Myöskään vanhempia OnePlus -puhelimien on turha toivoa pysyvän myynnissä entistä halvempaan hintaan.– Parhaassa tilanteessa myymme vanhan varaston loppuun ja siirrytään seuraavaan. Pyrimme siis siihen, että myynnissä on kerrallaan vain yksi laite, Rytkönen sanoo.Halvempien tai vanhempien versioiden sijasta OnePlus on alkanut julkaista hieman muunneltuja versioita uusimmasta lippulaivamallistaan. Tiistaina yhtiö julkaisi Ranskassa OnePlus 3T -puhelimestaan mustan erikoisversion trendikauppa Coletten kanssa.Jatkona Colette-yhteistyölle OnePlus julkistaa tänään laajempaan myyntiin uuden ”OnePlus 3T Midnight Black” -version, jonka erikoisuutena on puhelimen takakannen mattamusta väri.– Tätä puhelinta on kehitetty vuosi, kertoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Juha Rytkönen http://www.is.fi/haku/?search-term=Juha%20Rytk%C3%B6nen OnePlussalta.– Jo OnePlus 2:n aikoihin saimme kuluttajilta toiveita mustista alumiinikuorista.Rytkösen mukaan vuoden aikana mustista kuorista on tehty yli 30 versiota. Vaikeutena oli löytää värin ja metallin oikea koostumus.– Mustassa värissä kuluminen ja naarmut näkyvät helposti, selittää Rytkönen.Mustakuorisesta OnePlus 3T -versiosta tulee myyntiin vain 128 gigatavun muistilla varustettu malli. Hinnaltaan se on sama alkuperäisen harmaan 128 gigatavun OnePlus 3T -puhelimen kanssa. Mustaa versiota tehdään Rytkösen mukaan vain rajoitettu erä.– Tämä ei ole massavalmistustuote, Rytkönen kertoo perustellen rajoitusta valmistuksen vaikeudella.Hän ei kuitenkaan kerro, millaista valmistusmäärää rajoitetulla erällä tarkoitetaan. Puhelin tulee ensimmäisenä myyntiin Elisan myymälöihin ja verkkokauppoihin 28. maaliskuuta, ja myöhemmin myös OnePlussan omille verkkosivuille.Rytkösen mukaan yhtiö ei ole tehnyt suunnitelmia seuraavan OnePlus-mallin julkaisemisesta useamman värisenä versiona.