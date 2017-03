Uusi Android ilmestyi salamyhkäisesti – yksi iso kysymys auki

Mobiili

Android-käyttöjärjestelmän kehittäjä Google laittoi kehittäjille jakoon ensimmäisen testiversion tulevasta Androidin versiosta, joka toistaiseksi kulkee vain nimellä O. Yhtiön blogin mukaan https://android-developers.googleblog.com/2017/03/first-preview-of-android-o.html Android O keskittyy akkukeston ja laitteen "vuorovaikutteisen suorituskyvyn" parantamiseen. Tämä tapahtuu rajoittamalla entistä enemmän, mitä taustalla olevat avoimet sovellukset saavat tehdä.Uudistus kuulostaa varsin samankaltaiselta, mitä Google tekee Chrome-selaimensa uudessa versiossa, joka hillitsee avointen välilehtien virrankulutusta http://www.is.fi/digitoday/art-2000005129789.html Android O esittelee myös ilmoituskanavat, jotka mahdollistavat käyttäjille sovellusten antamien ilmoitusten hienosäädön ja entistä tarkemman estämisen.Muihin uudistuksiin lukeutuu sisäänrakennettu tuki muun muassa kirjautumistietojen ja muiden usein kirjoitettavien tietojen automaattista täyttöä varten. Käyttäjät valitsevat autofill-sovelluksen, joka säilöö turvallisesti käyttäjädatan, kuten osoitteet, käyttäjänimet ja salasanat. Kehittäjien pitää erikseen rakentaa sovelluksiinsa tuki autofill-toiminnolle, jotta siitä on hyötyä.Luvassa on myös iloa videoiden katsojille. Uusi kuva kuvassa -toiminto mahdollistaa videoikkunan esittämisen ja katselun jatkamisen esimerkiksi, kun käyttäjän täytyy vastata chat-viestiin tai vaikka kutsua kyytipalvelun autoa.Uuden käyttöjärjestelmän esiversio on jo kehittäjien ja muiden kiinnostuneiden ladattavissa.Kuten tavallista, Google jättää kaikki toistaiseksi arvuuttelemaan seuraavan Androidin lopullisesta nimestä. Se alkaa O-kirjaimella, ja perinne velvoittaa nimen olevan jonkinlainen jälkiruoka tai herkku.Voisiko kyseessä olla vaikkapa Android Oreo, joka olisi nimetty Yhdysvalloissa erittäin suosittujen ja suomalaisia Domino-keksejä muistuttavan kerroskeksin mukaan? Pieni Google-haku paljastaa, että Oreo näyttää toden totta olevan suosikkiarvaus uuden Androidin nimeksi, ei vähiten, koska eräs Android-pomo leikitteli ajatuksella helmikuussa.