Apple julkisti uuden iPadin – ”ketään ei enää kiinnosta”

Mobiili

Apple julkaisi tiistai-iltana Suomen aikaa uuden version iPad-tabletistaan. Laitteessa on 9,7-tuumainen retina-näyttö, oma A9-suoritin, 8 megapikselin kamera sekä 10 tunnin akkukesto.Käytännössä kyseessä on budjettiversio iPad Pro -tabletista. Prosessoritehoa ja kameran tarkkuutta on leikattu Pro-malliin verrattuna. Vanhempi iPad Air -malli poistuu markkinoilta.Laitteen edullisin malli tulee myyntiin Yhdysvalloissa 329 dollarin (304 euron) hintaan ennen veroja. Suomessa sama malli maksaa veroineen 419 euroa.Koko tablettimarkkina on kutistunut rajusti viime vuodet. Tutkimusyhtiö IDC:n lukujen https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42272117 mukaan Applen iPad-toimitukset romahtivat viime vuoden lopulla viidenneksen edellisvuoteen verrattuna.Applen julkaisu on kerännyt ristiriitaisia kommentteja mediassa. USA Todayn http://www.usatoday.com/story/tech/news/2017/03/21/apple-unveils-new-ipad-329/99441494/ mukana halpamalli julkistettiin sakannutta tablettimyyntiä piristämään. Applen osakekurssi laski kuitenkin prosentin verran julkistuksen jälkeen.Ehkä kärkevimmin asiaa kommentoi Cnet https://www.cnet.com/news/apple-ipad-red-iphone-7-se-quiet-launch-no-one-cares-about-tablets/ , jonka mukaan ”Applen hiljainen julkistus todistaa, etteivät ketään enää tabletit kiinnosta”. Apple tyytyi tekemään julkistuksensa lehdistötiedotteen muodossa.Toinen tablet-julkaisun hiljattain tehnyt jättiyhtiö on Samsung, joka julkisti kuun vaihteessa http://www.is.fi/digitoday/art-2000005104133.html kaksi hintavaa premium-tablettia sekä tabletti-kannettavahybridin. Yhtiön mukaan kalliimmissa hintaluokissa myynti kasvaa edelleen.Suomi on mukana ensimmäisten maiden joukossa, joihin uusi iPad tulee myyntiin. Laitteen ennakkomyynti alkaa ylihuomenna 24.3.Apple kertoi myös tuovansa markkinoille myös punaisen version iPhone 7:stä.