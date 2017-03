Applen salaisuus paljastui – uusi tekniikka saattaa näkyä iPhonessa pian

Mobiili

Apple aikoo satsata rajusti laajennettuun todellisuuteen (augmented reality, AR), jota yhtiön toimitusjohtaja Tim Cook http://www.is.fi/haku/?search-term=Tim%20Cook pitää älypuhelimen käytön mullistavana tekniikkana, kertoo Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/apple-s-next-big-thing Bloombergin lähteiden mukaan Applen seuraava suuri projekti on lisätyn todellisuuden tuominen suurille ihmismassoille.Lisätyllä todellisuudella tarkoitetaan tekniikkaa, jossa tietokonegrafiikkaa yhdistellään tosimaailman näkymiin. Tekniikkaa on nähty tähän mennessä muun muassa Google Glass -laseissa, jotka osaavat antaa auton kuljettajalle ajo-ohjeita sekä Pokémon Go -pelissä, jossa kiinni otettavat pokémonit seikkailevat puhelimen kameran välittämässä kuvassa todellisesta maisemasta.Apple ei ole projektinsa kanssa yksin. Myös sen kilpailija Microsoft satsaa rajusti laajennettuun todellisuuteen. Yhtiön HoloLens-silmikko perustuu muiden valmistajien suosiman virtuaalitodellisuuden sijaan nimen omaan laajennettuun todellisuuteen.Apple on kasannut tiimin, johon on haalittu väkeä niin Microsoftin ja Facebookin silmikkotiimeistä kuin Hollywoodista. Yhtiöllä on työn alla AR-lasit, jotka kytkeytyisivät langattomasti iPhoneen. Nämä osaisivat näyttää puhelimesta niin karttoja kuin elokuviakin.AR-laseihin on Applella kuitenkin vielä matkaa. Laajennetun todellisuuden ominaisuuksia nähtäneen iPhonessa jo kuitenkin sitä ennen. Tämä saattaa näkyä mahdollisuutena muunnella valokuvissa olevien esineiden asentoa ja syvyyttä sekä mahdollisuutena irrottaa kohteita taustasta, jos Apple päättää tuoda kehityksessä olevan tekniikan markkinoille.Vaikka yksinomaan tietokonegrafiikasta rakentuva virtuaalitodellisuus saa tällä hetkellä laajennettua todellisuutta enemmän huomiota, analyytikot uskovat jälkimmäisestä muodostuvan merkittävämmän tekniikan. Markkinan arvoksi vuonna 2024 arvioidaan 165 miljardia dollaria. AR-laitteiden uskotaan jopa syrjäyttävän iPhonen, minkä vuoksi Applen on pakko kehittää tekniikkaa.