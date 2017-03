Näin käy, kun iPhonelta kysyy ilotyttöä – vastaus on todella yllättävä

Mobiili

Applen iPhonessa asuva Siri-tekoäly on aiheuttanut harmaita hiuksia kanadalaisen Meltdown eSports Barin omistajalle. Hän on saanut useita outoja puheluja iPhonen-omistajilta, jotka olivat etsineet Sirillä ilotyttöjä. Avustaja oli kuitenkin ohjannut heidät soittamaan videopelibaariin. Asiasta kirjoittava Cnet https://www.cnet.com/news/iphone-users-complain-siri-ruins-prostitutes-search/ päätti testata väitteitä itse. Teoria siitä, että Siri sekoitti sanat "escorts" (maksulliset seuralaiset) ja eSports (elektroninen urheilu), meni heti romukoppaan. Siri nimittäin vastasi kysymykseen "tarvitsen lähimmät prostituoidut" antamalla yhteystiedot kalifornialaiseen AFK Gamer Lounge -nimiseen videopelibaariin – jolla ei ole mitään tekemistä maailman vanhimman ammatin kanssa.Cnet kyseli asiaa myös muilla termeillä, mutta aina vastauksena oli AFK Gamer Lounge.Apple ei kommentoinut asiaa. Sirin toimiminen virheellisesti ei kuulosta uskottavalta, koska se vaikuttaa antavan samankaltaisia vastauksia samankaltaisiin kyselyihin ainakin kahdessa maassa.Toisaalta prostituutio on laitonta muun muassa melkein kaikkialla Yhdysvalloissa, joten Apple tuskin tahtoo Sirin olevan avulias tällaisten tarpeiden tyydyttämisessä. On siis täysin mahdollista, että kyseessä on tahallinen temppu ilotyttöjä etsivien ohjaamiseksi jonkun toisen harrastuksen pariin.Siri on ajoittain käyttäytynyt kummallisesti, kun siltä on kysellyt tietyistä aihepiireistä. Esimerkiksi vuonna 2011 avustaja ei joissain tilanteissa suostunut vastaamaan kysymyksiin http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000001734210.html lähimmästä aborttiklinikasta.