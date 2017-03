Mies latasi iPhonea kylvyssä – kuoli

Mobiili

Englantilaismies on kuollut ladatessaan iPhonea kylvyssä, kertoo BBC http://www.bbc.com/news/uk-39307418 32-vuotiaan lontoolaismiehen epäillään kiinnittäneen joulukuussa laturin jatkojohtoon, jonka hän kytki eteisessä olevaan pistorasiaan. Laturi makasi miehen rinnalla hänen kylpiessään ja käyttäessään puhelinta.Laturi pääsi kosketuksiin kylpyveden kanssa, mikä aiheutti miehelle pahoja palovammoja ja kuuoleman. Nyt valmistuneen kuolinsyytutkinnan mukaan kuolema oli tapaturmainen.Kuolinsyytutkinnan tehnyt tohtori Sean Cummings http://www.is.fi/haku/?search-term=Sean%20Cummings suunnittelee laativansa asiasta raportin Applelle vastaavien tapausten estämiseksi tulevaisuudessa.BBC:lle asiaa kommentoineen turvallisuusasiantuntija Steve Curtlerin http://www.is.fi/haku/?search-term=Steve%20Curtlerin mukaan puhelimen tai kannettavan tietokoneen käyttämä 5–20 voltin jännite ei riitä kuolettavan sähköiskun antamiseen. Asia kuitenkin muuttuu, kun laite on latauksessa verkkovirrassa. Eristykseltään kehnot kopiolaturit lisäävät vaaraa.Kuninkaallinen onnettomuuksien ennaltaehkäisyseura (The Royal Society for the Prevention of Accidents) muistutti brittejä siitä, että hiustenkuivaajien ja muiden sähkölaitteiden käytöstä kylpyhuoneessa on varoitettu vuosikaudet. Varoitus koskee kaikkia verkkovirtaan kytkettäviä laitteita.Apple ei vastannut BBC:n kommenttipyyntöihin.