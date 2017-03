Huhu: Tuleva huippupuhelin Nokia 8 voi olla monille pettymys

Mobiili

Huhuttu Nokia 8 -puhelin ei välttämättä olekaan sellainen tehohirmu, joka kamppailisi samassa sarjassa esimerkiksi Android- tai iPhone-lippulaivamallien kanssa, kertoo Nokia Power User https://nokiapoweruser.com/nokia-7-under-testing-with-snapdragon-660/ -verkkosivusto.Verkkosivuston tietolähteiden perusteella Nokia-puhelimia kehittävältä HMD Globalilta olisi tulossa kaksi keskihintaluokan kalliimman pään Android-puhelinmallia, joiden nimet saattavat olla Nokia 7 ja Nokia 8. Lähteiden mukaan on kuitenkin vielä liian varhaista veikkailla nimiä. Aiemmin on huhuttu http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005050337.html Nokia 9 -, Nokia 8 - tai Nokia P1 -nimisestä puhelimesta, jossa olisi Qualcommin tehokkain Snapdragon 835 -prosessori. Prosessori on tulossa Sonyn jo helmikuun lopulla julkistamaan Xperia XZ Premium -huippumalliin ja todennäköisesti myös Samsungin Galaxy S8 -puhelimeen, joka julkistetaan parin viikon päästä.Nokia Power User -sivuston lähteiden mukaan seuraavissa Nokia-puhelimissa prosessorina olisi kuitenkin Snapdragon 660 -prosessori. Toisessa mallissa olisi 1080x1920- eli fullhd-näyttö, kun taas toisessa olisi 2560x1440 eli qhd-näyttö. Fullhd-näyttöä käyttävä malli on todennäköisesti kooltaan qhd-mallia pienempi.Sivuston mukaan näyttöjen sivuissa reunukset ovat hyvin kapeat, ja laitteissa on yhtenäinen metallirunko. Molempien mallien ominaisuuksiin kuuluvat lisäksi pikalataus, sormenjälkitunnistin sekä aiempia malleja paremmat ja suuremmat kamerakennot.HMD Global aikoo julkistaa tämän vuoden aikana puhelimia useampiin hintaluokkiin http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000004890205.html , joten on vielä mahdollista, että loppuvuoden aikana on tulossa myös todellinen kalliimman hintaluokan haastaja.