WhatsAppista poistettiin toiminto – ja nyt se saattaa tulla takaisin

Facebookin suosittu pikaviestisovellus WhatsApp on palauttanut betaversioonsa ominaisuuden, joka katosi siitä helmikuussa.Viime kuussa WhatsApp muutti yksinkertaista tilaviestiä, jossa käyttäjä pystyi kertomaan sen hetkisestä tilanteestaan lyhyellä pysyväisviestillä tai valitsemalla yhden valmiista vaihtoehdoista, kuten ”paikalla”, ”kiireinen” tai ”koulussa”. Tämä korvattiin tilapäivityksillä http://www.is.fi/digitoday/art-2000005096522.html , joihin voi liittää kuvia ja videoita.Nyt perinteinen tilaviesti on kuitenkin taas nähty, kirjoittaa muun muassa MSPoweruser https://mspoweruser.com/whatsapp-beta-officially-brings-back-old-status-line-info/ . Sen mukaan yksinkertainen yhden rivin tilaviesti on mukana WhatsAppin kokeiluversiossa Windows-puhelimille. Suomalaisen Mobiili.fi:n http://mobiili.fi/2017/03/10/kaipasitko-sina-tata-whatsapp-palauttamassa-poistamansa-ominaisuuden/ mukaan toiminto löytyy myös WhatsAppin betaversiosta Androidille.Jotkut Windows-version kokeilijoista kuitenkin sanovat, etteivät he löydä toimintoa. Kenties kyseessä on rajattu kokeilu vain joidenkin beta-käyttäjien keskuudessa? On myös epäselvää, tuleeko toiminto lopulta takaisin WhatsAppin varsinaiseen tuotantoversioon kaikille käyttäjille.