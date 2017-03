Väite: Microsoft julkaisemassa Windows-puhelimen – ja se on jotain ihan muuta kuin odotettiin

Mobiili

Microsoft voi olla yllättämässä monet tänä vuonna. Softpedian http://news.softpedia.com/news/microsoft-to-launch-a-new-windows-phone-this-year-not-the-surface-phone-though-513724.shtml verkosta keräämät huhut viittaavat mahdolliseen älypuhelimeen, joka julkaistaisiin vielä tämän vuoden lopulla.Saksankielinen WindowsUnited https://windowsunited.de/2017/03/08/microsoft-wird-2017-ein-windows-phone-zeigen-kein-surface-phone/ väittää, että tulossa on Windows 10 Mobilea ajava puhelin, joka muistuttaisi vanhoja malleja. Siinä ei voisi pyörittää täysiverisiä Windows-sovelluksia, vaikka Microsoft tähtää tähän jossain vaiheessa.Toki puhelimessa olisi päivitettyä rautaa, kuten tuore prosessori ja kehittyneemmät kamerat.Microsoftilta oli odotettu puhelinta tänä vuonna. Odotuksissa on ollut edellisiä malleja huomattavasti kehittyneempi Surface Phone, josta olisi monenlaiseen käyttöön. Yhtiö ei ole sitä vahvistanut, mutta toimitusjohtaja Satya Nadella http://www.is.fi/haku/?search-term=Satya%20Nadella on puhunut " kaikkein parhaimmasta mobiililaitteesta http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000004955334.html ".Nyt huhuihin päätynyt laite saattaa hyvinkin olla pakkojulkaisu, joka Microsoftin on tehtävä huhuttua Surface-puhelinta odotellessa pitääkseen Windows-puhelinkäyttäjät tyytyväisenä.Näyttää kuitenkin siltä, että Surface-puhelin ottaa aikansa. Saksalaissivusto DrWindowsin https://www.drwindows.de/content/12166-ultimative-mobilgeraet-braucht-noch-zeit.html mukaan se olisi ilmestymässä vasta aikaisintaan vuonna 2019. Samansuuntaisen veikkauksen esittää eräs Reddit-käyttäjä https://www.reddit.com/r/windowsphone/comments/5y9wno/microsoft_is_planning_a_new_phone_for_this_year/ , joka väittää olevansa Microsoftin alihankkijan entinen työntekijä.Vahvistamattomiin tietoihin julkaisemattomista puhelimista kannattaa suhtautua tietyllä varauksella. Puhelinprojekteja on mahdollisuus perua aivan loppumetreilläkin, kuten kävi Lumia 1030:lle http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000001948575.html sekä Lumia 750:lle.