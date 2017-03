Selvisikö Nokia 3310:n todellinen hinta? Ei niin halpa kuin luultiin

Mobiili

Nokia 3310 versioitiin uudelleen 57

HMD Globalin viime kuun lopulla julkaisema Nokia 3310 on saanut ensimmäiset myyntihinta-arvionsa Ruotsissa. Hintaopas-verkkopalvelun tiedotteen mukaan osa kauppiaista on asettanut puhelimen hinnat 699 kruunuun eli 73 euroon. Asia käy ilmi ruotsalaiselta Prisjakt.se-hintavertailusivustolta.Puhelimen valmistaja HMD Global arvioi julkaisutilaisuudessaan puhelimen keskihinnan asettuvan 49 euroon. Yhtiö korosti, että kyseessä on arvio maailmanlaajuisesta keskihinnasta. Laitteen päämarkkinoiden uskotaan olevan kehittyvillä markkinoilla Intiassa ja Afrikassa.Laitevalmistajilla ei ole juuri mahdollisuutta sanella laitteidensa lopullista myyntihintaa, sillä kauppiaat saavat hinnoitella laitteensa vapaasti. Käytännössä kauppiaiden myyntikatteet eivät juuri eroa toisistaan, ja puhelimien hinnat poikkeavat toisistaan yleensä hyvin vähän.Suomalaiskauppiaat eivät ole vielä ilmoittaneet hintoja puhelimelle. Suomen puhelinmarkkinat ovat kuitenkin hinnoittelultaan varsin samankaltaiset kuin Ruotsissa.