Paljastuiko uuden iPhonen nimi juuri? Se lienee Applen ongelmista silti pienempi

Mobiili

Japanilainen Macotakara-blogi esittää arvauksia iPhonen 10-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistavasta huippumallista, josta on jo muualla esitetty useita veikkauksia http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005081105.html Blogin mukaan http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-32050.html puhelimen nimi voi olla iPhone Edition. Siitä on kuitenkin edelleen olemassa useita prototyyppejä, joita Apple testaa. Edes usein huhuttu oled-näyttö ei Macotakaran mukaan ole kirkossa kuulutettu, sillä myös lcd tft -näyttö on kuulemma yksi vaihtoehdoista.Niin ikään Applen väitetään yhä pähkäilevän, pitäisikö puhelimeen jättää kotinäppäin vai ei, ja mistä materiaalista kuoret pitäisi tehdä.Blogin mukaan Apple tarvitsee kuitenkin lisää aikaa hankkiakseen tarvittavat materiaalit lopullisia päätöksiä varten. Siksi on mahdollista, että Apple julkaisee puhelimen myyntiin selvästi muita tänä vuonna luultavasti julkaistavia iPhoneja myöhemmin.Myös huippu-iPhone nähtäneen silti samassa syyskuun tiedotustilaisuudessa, jossa odotetaan nähtäväksi myös kahta muuta iPhonea, joista käytetään nimiä iPhone 7s ja iPhone 7s Plus.Luotettavana pidetyn Macotakaran artikkeli on julkaistu sekä japaniksi että englanniksi. Sen englanninkielinen versio on kuitenkin paikoin kieleltään sen verran sekavaa, että rikkinäisen puhelimen vaara on tavallista suurempi luettaessa muiden uutispalvelujen lainauksia aiheesta https://9to5mac.com/2017/03/07/iphone-edition-2017/ Macotakara puhuu koko ajan 5-tuumaisesta iPhonesta, kun taas muissa huhuissa näytön kooksi on arvattu 5,8 tuumaa. Ero saattaa selittyä sillä, että Macotakara laskee mukaan vain normaalin näytön pinta-alan, eikä sitä painetta tunnistavaa aluetta, joka huhuissa on varattu sovelluskohtaiseen käyttöön http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005058765.html