Tinderin salainen eliittikerho paljastui

Suositun Tinder-deittisovelluksen sisällä toimii salamyhkäinen eliittikerho, johon pääsee vain kutsusta. Asiasta kirjoittaa TechCrunch https://techcrunch.com/2017/03/07/tinder-select-is-a-secret-members-only-version-of-the-app/?ncid=rss , jonka mukaan osio nimeltä Tinder Select on ollut olemassa vähintään noin puoli vuotta.Erään nimettömän lähteen mukaan taviksilta suljettu osio on varattu "julkkiksille ja ihmisille, jotka menestyvät erittäin hyvin Tinderissä". TechCrunch listaa mukaan esimerkiksi supermallit ja suurten yritysten toimitusjohtajat.Tinder ilmeisesti kutsuu ihmisiä eliittikerhoon. Joillakin heistä on oikeus ehdottaa mukaan uusia ihmisiä, mutta ehdotetut eivät voi niin tehdä, jotta kerho pysyisi pienen piirin juttuna.TechCrunchin julkaiseman kuvakaappauksen perusteella Tinder Selectin käyttöliittymä poikkeaa väritykseltään normaalista ja on sinisävyinen.Eliittikäyttäjillä on yhä pääsy normi-Tinderiin ehkä sen vuoksi, että Tinder Selectin tarjonta saattaa kuitenkin loppujen lopuksi olla aika rajattu joissakin maissa.Tinder ei asiaa suostunut kommentoimaan, mikä on ehkä hyvä tavallisten käyttäjien itsetunnon kannalta. Mutta vaikka kynnys eliittikerhoon onkin korkea, ei se ole mitään verrattuna yhden porsastelijan kohtaloon hänen saadessaan elinikäisen porttikiellon koko Tinderiin http://www.is.fi/digitoday/art-2000005115456.html