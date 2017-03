Nyt pelataan todella varman päälle: Samsung lykkäsi uutta huippupuhelinta?

Mobiili

Mobiilialan varsin luotettavaksi tietolähteeksi osoittautunut Evan Blass http://www.is.fi/haku/?search-term=Evan%20Blass ennakoi uutta myyntipäivää Samsung Galaxy S8 -huippumallille. Se on hänen saamiensa tietojen mukaan tulossa myyntiin kautta maailman vasta 28. huhtikuuta.Aiemmin Blass oli odottanut myynnin alkavan viikkoa aikaisemmin. Hän ei esittänyt VentureBeatissa http://venturebeat.com/2017/03/06/samsung-galaxy-s8-release-pushed-back-a-week-to-april-28/ syytä viivästykselle, mutta Samsungin uskotaan ottavan rauhallisesti uuden puhelimen kanssa, jotta se ei räjähtäisi kirjaimellisesti käsiin, kuten yhtiön Note 7 -huippumallilla oli tapana tehdä viime vuonna.Varsinaisesta myöhästymisestä on paha puhua, koska Samsung ei ole edes antanut S8:lle virallista myyntiintulopäivää – eikä ole edes julkistanut sitä vielä.Barcelonan MWC-messuilla Samsung antoi hyvin selväsanaisesti ymmärtää julkistuksen olevan tulossa 29.3. Yhtiön järjestämään lehdistötilaisuuteen osallistuneille toimittajille jaettiin päivämäärän sisältäneet kiusoittelukortit.Evan Blassin mukaan luvassa on kaksi mallia, 5,8 tuuman S8 ja 6,2 tuuman S8+.Blassin lähteet mukaan Samsung todella esittelee puhelimet New Yorkin -tilaisuudessa 29. maaliskuuta. Siellä nähtäneen myös uusi Gear VR -virtuaalipäähine, joka on yhteensopiva uusien puhelinten kanssa.Ilta-Sanomat Digitoday tiedusteli Samsungilta Barcelonassa, mitä uusilta huippupuhelimilta on lupa odottaa. Yhtiön markkinointijohtaja Rory O'Neillin http://www.is.fi/haku/?search-term=Rory%20O'Neillin mukaan laite ”murtaa totuttuja muototekijöitä (form factor)”. Epämääräinen termi voi viitata laitteen muotoon, rakenteeseen tai joissakin tapauksissa myös käyttötarkoituksiin.Lisäksi hän sanoi Samsungin olevan hyvin tietoinen näyttämisen tarpeestaan Note 7 -fiaskon jälkeen.– Meidän on pakko pystyä parantamaan, O'Neill totesi.