DNA ja Elisa aikovat tuoda uudet Nokia-puhelimet myyntiin

Operaattorit DNA ja Elisa tuovat myyntiin kaikki uuden sukupolven Nokia-puhelimet. Uusien Nokia-puhelimien koko mallisto tulee tarjolle DNA:n kaikkiin myyntikanaviin.DNA ja Elisa kertovat tiedotteissaan Nokia-puhelimien myynnin alkavan huhti–kesäkuussa, mutta eivät vielä pysty kertomaan tarkemmin myynnin tarkkaa aloituspäivämäärää.Nokian lisenssillä Nokia-puhelimia tuottava HMD Global -yhtiö julkisti uudet Nokia-puhelimensa viime viikolla telealan vuosittaisessa MWC-tapahtumassa Barcelonassa.Nokia 3310 -peruspuhelimen uuden version saama julkisuus ohitti monet tapahtumassa julkistetut älypuhelimet. Verkkokauppa.com ehti http://www.is.fi/digitoday/mobiili/art-2000005108840.html jo viime viikolla kertomaan tiedotteessaan, että puhelimesta tehtyjen ennakkotilausten määrä on yllättänyt kaupan.HMD Global julkisti tapahtumassa myös kolme Android-käyttöjärjestelmää käyttävää älypuhelinta, nimeltään Nokia 3, Nokia 5 ja Nokia 6, joka tosin on jo myynnissä Kiinassa.– Olemme erityisen iloisia siitä, että Kiinassa lanseeraamamme Nokia 6 -malli on noussut nimenomaan nuorison suosikiksi, sanoo HMD Global Oy:n Pohjoismaiden liiketoimintajohtaja Ossi Korpela http://www.is.fi/haku/?search-term=Ossi%20Korpela DNA:n tiedotteessa.Erikoisuutena useisiin muihin Android-puhelimiin verrattuna Nokia-puhelimissa käytetään Androidin perusversiota ilman valmistajan omia lisäyksiä. HMD lupaa, että puhelimet saavat myös Googlen kuukausittaiset tietoturvapäivitykset.Nokia 3310:n käyttöjärjestelmänä ei ole Android, vaan S30. Puhelin toimii gsm-taajuuksilla, jotka eivät ole käytössä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.– Odotamme mielenkiinnolla, millaisen vastaanoton tämän perinteikkään laitemerkin paluu markkinoille saa, Elisan liiketoimintajohtaja Jan Virkki kertoo.(Alkuperäistä juttua täydennetty klo 12.33 tiedoilla Elisan ilmoituksesta.)