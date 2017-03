Nokia 3310:sta tehtiin luksusversio: Tällainen on yli 1600 euroa maksava Supremo Putin -malli

Mobiili

Venäläis-italialainen luksuspuhelinten valmistaja Caviar iskee jälleen. Se esitteli pimpatun version Nokian juuri julkistetusta uudesta 3310-peruspuhelimesta.Asiasta kirjoittaa muun muassa The Register https://www.theregister.co.uk/2017/03/03/nokia_3310_supremo_putin_edition_goes_on_sale_in_russia/ -uutispalvelu.Caviar Nokia 3310 Supremo Putin -puhelinta koristaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia http://www.is.fi/haku/?search-term=Vladimir%20Putinia esittävä kohokuva. Takakannessa on myös plakaatti, jossa on lainaus Venäjän kansallislaulusta.Puhelimen valikkonappi on koristeltu Venäjän vaakunalla. Venäjänkielisen myyntitekstin perusteella puhelimen kuoret on valmistettu titaanista, ja puinen myyntipakkaus on käsitelty vernissalla. Hintaa komeudella on 99 000 ruplaa, eli hieman yli 1600 euroa.Caviar on entuudestaan tunnettu Putin-puhelinten valmistajana. Esimerkiksi vuonna 2014 se esitteli titaanisen iPhone-variantin http://www.is.fi/digitoday/art-2000000791876.html nimeltä Caviar iPhone 5S Ti Supremo Putin.Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen valmistaja julkisti http://caviar-phone.ru/news/caviar-congratulates-donald-trump-on-his-victory-and-presents-him-changeover-iphone/ Donald Trumpin http://www.is.fi/haku/?search-term=Donald%20Trumpin kohokuvalla varustetun iPhone 7:n.