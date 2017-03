Voivatko operaattorit kiertää roaming-maksujen kieltoa? Suomessa ”ei olla havaittu porsaanreikää”

Mobiili

Irlannissa toimivat operaattorit Meteor ja 3 ovat kehittäneet liittymäehdon, joka vaikuttaa keinolta kiertää EU:n päätös lopettaa operaattorien erilliset roaming-maksut Euroopassa, kertoo irlantilainen The Independent -lehti http://www.independent.ie/business/european-commission-warns-irish-mobile-operators-over-data-roaming-allowances-35493986.html EU:n alueella toimivat operaattorit eivät lähtökohtaisesti saa periä asiakkailtaan erillisiä roaming-maksuja liittymien käytöstä muualla EU-alueella 15. kesäkuuta alkaen.Esimerkiksi 3 on muotoillut sopimusehtonsa siten, että kotimaassa 60 gigatavun datamäärä on erillinen etu, sen sijaan että se olisi olennainen osa liittymäpakettia. Muualla EU-alueella operaattori sallii asiakkaidensa liittymätyypistä riippuen käyttää korkeintaan 1 tai 7 gigatavua dataa.Viestintäviraston lakimiestä Marko Priikiä http://www.is.fi/haku/?search-term=Marko%20Priiki%C3%A4 irlantilaisoperaattorien tulkinta EU:n roaming-päätöksestä ei vakuuta.– Kyllä se vähän erikoiselta vaikuttaa. Ei se asia miksikään muutu sillä, että puhutaan ”perusosasta” ja ”lisäosasta”, Priiki sanoo.– Tällaisia erilaisia kotimaan kiintiöitä ei pitäisi olla, vaan kotimaan datapakettia pitäisi lähtökohtaisesti pystyä käyttämään myös EU-alueella. Me emme ole tällaista porsaanreikää havainneet.Entä jos joku suomalainen operaattori lähtisi ajamaan samankaltaista hinnoittelumallia?– Me tietysti valvomme, että sääntelyä noudatetaan. Pyrimme valvomaan asetusta sen periaatteen mukaan, että kotimaan hinnoittelumalli on lähtökohtaisesti käytössä myös matkoilla muualle Eurooppaan, Priiki sanoo.Priikin mukaan hän ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti selvillä Metron ja 3:n sopimusehtojen muotoiluista.EU-komissio on jo pannut merkille irlantilaisoperaattorien luovat sopimusehdot. Komissio on jo varoittanut https://ec.europa.eu/ireland/node/3679_en operaattoreita yrityksistä kiertää roaming-maksujen kieltoa.– Ei ole olemassa porsaanreikää, minkä mukaan datamäärää voitaisiin pitää lahjana tai lisäetuna, eikä sitä sen perusteella voisi käyttää ulkomaanmatkoilla. Tällainen menettely vaikuttaisi selvältä sääntöjen kiertämiseltä, mille ei ole perusteita roaming-asetuksissa, komissio toteaa lausunnossaan.Aivan ongelmitta eivät Suomenkaan operaattorit ole taipuneet EU:n roaming-säätelyyn. Operaattori Elisa aikoi viime vuonna hidastaa liittymiensä tiedonsiirtonopeutta ulkomailla. Priikin mukaan Viestintävirasto aloitti asiasta keskustelut Elisan kanssa, ja operaattori päätti perua datanopeusrajoituksen.