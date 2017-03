Jollalle virtaa nyt tuloja ohjelmakoodista – mutta Tablet-tilaajat odottavat yhä rahojaan

Mobiili

Toissapäivänä Barcelonassa suuria uutisia kertonut Jolla valoi uskoa kovasti koeteltuun fanijoukkoonsa kertomalla voitolliseksi nousemisesta ja uusista kumppanuuksista http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000005106102.html . Yhtiön toimitusjohtaja Sami Pienimäen http://www.is.fi/haku/?search-term=Sami%20Pienim%C3%A4en mukaan yhtiön tulot rakentuvat käytännössä kokonaan Sailfish-käyttöjärjestelmän lisensoinnista. Jolla kertoi saaneensa lisenssikumppaneita Kiinasta, Venäjältä ja Etelä-Amerikasta.– Asiakkaat ostavat meiltä projektitoteutuksia, eli käytännössä ohjelmakoodia, Pienimäki selittää.Kiinan-hanke on kokonaisarvoltaan 250 miljoonaa dollaria, mutta Pienimäki on vaitelias siitä, paljonko siitä muodostuu suoriksi tuloiksi Jollalle. Ilmeisesti summa on kuitenkin huomattava, sillä yhtiö ilmoitti olevansa tänä vuonna ensimmäistä kertaa voitollinen.– Kyseessä on tavoite. Mutta kulurakenteemme on kevyt, Pienimäki täsmentää Ilta-Sanomat Digitodaylle.Jolla työllistää tällä hetkellä suoraan noin 50 henkeä. Sen lisäksi Sailfish-käyttöjärjestelmälle kehittää ohjelmia laaja vapaaehtoisten joukko. Sovelluskehitys on aktivoitunut etenkin Venäjällä, jossa Jolla sai viime vuonna valtion virallisen käyttöjärjestelmän statuksen.Vaikka rahaa alkaa tulla, Pienimäki ei osaa luvata, milloin viimeiset Jolla Tabletin ennakkomaksaneet, mutta ilman laitetta jääneet ennakkotilaajat saavat rahansa takaisin. Odotettavissa oleva liikevoitto pannaan kehityskuluihin.– Tämä on asia, joka meidän on ratkaistava. Kassavirrallamme emme ole voineet viedä vielä asiaa loppuun, Pienimäki myöntää.Bisnesasioiden ohella ehkä näyttävin julkistus oli mahdollisuus saada Sailfish-käyttöjärjestelmä Sonyn Xperia-puhelimiin. Ensimmäisenä on luvassa edullinen X-malli, mutta Pienimäen mukaan rajoja ei ole enää esimerkiksi kalliiden lippulaivapuhelimienkaan suhteen.– Miksei järjestelmää voisi viedä kaikkiin, Pienimäki iloitsee.Tekniset yksityiskohdat Sailfishin Sony-versiosta selviävät keväällä tai alkukesästä. Sailfishin asentaminen puhelimeen edellyttää sen roottaamista, eli ohjelmallista haltuunottoa käsipelillä. Toimenpidettä ei suositella kokemattomille käyttäjille.– Käytännössä tämä toteutettaneen markkinakohtaisesti integraattorien kanssa. Sony myy puhelimen ja me siihen ohjelmiston, Pienimäki sanoo.Jollalle on ehtinyt tapahtua paljon vuonna 2011 alkaneen matkan aikana. Yhtiö on muuttunut puhelinvalmistajasta kokonaan ohjelmistoyhtiöksi, ja kaikki projektit eivät ole lähteneet lentoon. Pienimäen mukaan Intiaan tuotua Intexin Aqua Fish -puhelinta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000001916933.html ei olla näillä näkymin valmistamassa lisää.Lisäksi kaksi vuotta sitten julkistetusta käyttöjärjestelmän turvaominaisuuksiin liittyvästä Sailfish Secure -ohjelmasta http://www.iltasanomat.fi/digitoday/mobiili/art-2000001880430.html ei ole kuulunut pitkään aikaan mitään.– Se oli ehkä liian järeä projekti. Pidimme siitä kuitenkin tärkeimmät osat ja nyt roolimme on tarjota rajapintoja ja kehitysympäristö. Esimerkiksi Venäjä ja Kiina haluavat kontrolloida itse sitä salauksen viimeistä bittiä, Pienimäki selittää.