eSports

Kuka Tampereelle finaaleihin? Katso CS-liigan välierä kello 20!

Sunnuntaina ja tiistaina ratkotaan, mitkä kaksi Counter-Strike-joukkuetta jatkavat ALSO Expo -tapahtumassa Tampereella pelattavaan 15 000 euron liigafinaaliin.

HAVU LGR VITALIS TMVG KHRN sAw arvid shaker xartE BASiC Aerial tomsku Aleksib xseveN aune STOVVE sergej juho BONA weaNd ottoNd Twista ZOREE JESMUND lukee