eSports

3 päivää Overwatchia, 5 joukkueessa suomalaisia – playoffit kutsuvat jo

Ajankohta Joukkueet Pe 22.9. klo 19 Team123 - Cloud9 Pe 22.9. klo 21 Gigantti - Bazooka La 23.9. klo 20 GamersOrigin - eUnited La 23.9. klo 22 Singularity - Cloud9 Su 24.9. klo 00.15 EnVyUs - Rogue Su 24.9. klo 02.15 EnVision - FaZe Su 24.9. klo 20 Team123 - GamersOrigin Su 24.9. klo 22 Misfits - eUnited Ma 25.9. klo 00.15 Renegades - FNRGFE Ma 25.9. klo 02.15 Kungarna - Immortals

Lihavoiduissa joukkueissa pelaa suomalainen.

Eurooppa: Suomalaisilla hallussa kärkisijat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Sijoitus Joukkue Tulos Karttatulos 1. Misfits (Ruotsi) 6–0 23–2 2. Team Gigantti (Suomi) 5–1 16–8 3. Team123 (Eurooppa) 3–2 12–8 4. Cloud9 (Eurooppa) 3–2 10–11 5. GamersOrigin (Ranska) 2–3 11–10 6. Team Singularity (Eurooppa) 2–4 8–16 7. eUnited (Eurooppa) 1–4 7–14 8. Bazooka Puppiez (Eurooppa) 0–6 3–21

Amerikka: Kolme kisaajaa, kaksi jatkopaikkaa





Sijoitus Joukkue Tulos Karttatulos 1. Team EnVyUs (Eurooppa) 6–0 22–2 2. FaZe Clan (Yhdysvallat) 5–1 19–7 3. EnVision eSports (Yhdysvallat) 4–2 15–9 4. Rogue (Ranska) 3–3 14–13 5. FNRGFE (Yhdysvallat) 3–3 12–13 6. Kungarna (Yhdysvallat) 2–4 7–17 7. Immortals (Yhdysvallat/Korea) 1–5 9–17 8. Renegades (Yhdysvallat) 0–6 2–22