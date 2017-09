eSports

Suomalaistähdillä edessä kiireinen kausi: Peräti 11 miljoonaturnausta





Turnauksia on kahdenlaisia: Majorit ja Minorit



Pisteet pelaajille, ei joukkueille

The Dota 2 Pro Circuit is powered by a prize pool of $16.4 Million USD. i.e. ~$5 Million USD more than ALL tournaments combined last year. — Wykrhm Reddy (@wykrhm) September 15, 2017 https://twitter.com/wykrhm/status/908800357307842560

Ajankohta Titteli Maa Palkintopotti 11.-15.10.2017 Minor Ukraina 300 000 $ 19.-22.10.2017 Minor Romania 300 000 $ 26.-29.10.2017 Major Saksa 1 000 000 $ 2.-5.11.2017 Minor Kroatia 300 000 $ 20.-26.11.2017 Minor Kiina 300 000 $ 1.-3.12.2017 Major Avoinna 1 000 000 $ 4.-10.12.2017 Minor Avoinna 300 000 $ 13.-17.12.2017 Minor Avoinna 300 000 $ 4.-7.1.2018 Minor Yhdysvallat 300 000 $ 12.-14.1.2018 Minor Singapore 300 000 $ 15.-21.1.2018 Major Filippiinit 1 000 000 $ 23.-28.1.2018 Minor Avoinna 300 000 $ 31.1.-4.2.2018 Minor Kiina 300 000 $ 5.-11.2.2018 Major Avoinna 1 000 000 $ 20.-25.2.2018 Major Avoinna 1 000 000 $ 2.-4.3.2018 Minor Malesia 300 000 $ 8.-11.3.2018 Major Avoinna 1 000 000 $ 16.-18.3.2018 Minor Avoinna 300 000 $ 20.-25.3.2018 Minor Avoinna 300 000 $ 30.3.-7.4.2018 Major Kiina 1 000 000 $ 11.-15.4.2018 Minor Ukraina 300 000 $ 17.-24.4.2018 Minor Kiina 300 000 $ 27.4.-7.5.2018 Major Venäjä 1 000 000 $ 11.-13.5.2018 Minor Avoinna 300 000 $ 14.-20.5.2018 Major Avoinna 1 000 000 $ 25.-27.5.2018 Major Avoinna 1 000 000 $ 4.-10.6.2018 Major Avoinna 1 000 000 $