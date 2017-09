eSports

Eurooppa hallussa, Amerikassa jännitetään: Suomalaiset kiinni Overwatch-liigan playoffeissa

Eurooppa: Suomalaiset varmistivat kärkisijat





eUnited 3–1 Bazooka

3–1 Bazooka Team123 0–4 Misfits

GamersOrigin 1–3 Cloud9

Singularity 0–4 Gigantti

Sijoitus Joukkue Tulos Karttatulos 1. Misfits (Ruotsi) 6–0 23–2 2. Team Gigantti (Suomi) 5–1 16–8 3. Team123 (Eurooppa) 3–2 12–8 4. Cloud9 (Eurooppa) 3–2 10–11 5. GamersOrigin (Ranska) 2–3 11–10 6. Team Singularity (Eurooppa) 2–4 8–16 7. eUnited (Eurooppa) 1–4 7–14 8. Bazooka Puppiez (Eurooppa) 0–6 3–21

Amerikka: Molemmat suomalaiset kärkikolmikossa





EnVyUs 3–1 FNRGFE

3–1 FNRGFE Kungarna 0–4 Rogue

EnVision 1–3 FNRGFE

Renegades 1–3 Immortals

Kungarna 0–4 FaZe

EnVision 0–4 EnVyUs

Sijoitus Joukkue Tulos Karttatulos 1. Team EnVyUs (Eurooppa) 6–0 22–2 2. FaZe Clan (Yhdysvallat) 5–1 19–7 3. EnVision eSports (Yhdysvallat) 4–2 15–9 4. Rogue (Ranska) 3–3 14–13 5. FNRGFE (Yhdysvallat) 3–3 12–13 6. Kungarna (Yhdysvallat) 2–4 7–17 7. Immortals (Yhdysvallat/Korea) 1–5 9–17 8. Renegades (Yhdysvallat) 0–6 2–22