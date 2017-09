eSports

LoLin MM-kisojen lohkot julki – mukana yksi suomalainen

League of Legends on maailman suosituin taisteluareenamoninpeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta ottaa mittaa toisistaan. Pelin idea on tuhota vastustajajoukkueen tukikohdassa sijaitseva Nexus-rakennus. Pelissä on yli sata erin laista pelihahmoa, jotka eroavat toisistaan huomattavasti.





Näin MM-kisat pelataan Kiinassa

Ajankohta Turnausvaihe Kisakaupunki 23.–29.9. Loppukarsinta Wuhan 5.–15.10. Lohkovaihe Wuhan 19.–22.10. Puolivälierät Guangzhou 28.–29.10. Välierät Shanghai 4.11. Finaali Beijing

Mukana ainakin yksi suomalainen: Aleksi





Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D Team WE (Kiina) Cloud9 (Yhdysvallat) Fnatic (Eurooppa) Hong Kong Attitude (Hong Kong) Gambit (IVY-maat) Team oNe Esports (Brasilia) Young Generation (Vietnam) 1907 Fenerbahçe (Turkki) Lyon Gaming (Meksiko) Dire Wolves (Australia) Kaos Latin Gamers (Chile) Rampage (Japani)

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D Edward Gaming (Kiina) Longzhu Gaming (Korea) G2 Esports (Eurooppa) Flash Wolves (Taiwan) SK Telecom T1 (Korea) Immortals (Amerikka) Samsung Galaxy (Korea) Misfits (Eurooppa) ahq e-Sports Club (Taiwan) Gigabyte Marines (Vietnam) Royal Never Give Up (Kiina) Team SoloMid (Amerikka) Karsintajoukkue Karsintajoukkue Karsintajoukkue Karsintajoukkue