eSports

Suomalaisten vahva ote jatkuu: Overwatch-liiga hallussa molemmilla mantereilla

Aleksin tiimi joutui ensimmäistä kertaa tiukoille

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY





Sijoitus Joukkue Tulos Karttatulos 1. Misfits (Ruotsi) 5-0 19–2 2. Team Gigantti (Suomi) 4–1 12–8 3. Team123 (Eurooppa) 3–1 12–4 4. GamersOrigin (Ranska) 2–2 10–7 5. Cloud9 (Eurooppa) 2–2 7–10 6. Team Singularity (Tanska) 2–3 8–12 7. eUnited (Eurooppa) 0–4 4–13 8. Bazooka Puppiez (Eurooppa) 0–5 2–18

Suomalaiset hallitsevat Amerikassa

Sijoitus Joukkue Tulos Karttatulos 1. Team EnVyUs (Eurooppa) 4–0 15–1 2. EnVision (Yhdysvallat) 4–0 14–2 3. FaZe Clan (Yhdysvallat) 4–1 15–7 4. FNRGFE (Yhdysvallat) 2–2 8–9 5. Kungarna (Yhdysvallat) 2–2 7–9 6. Rogue (Ranska) 2–3 10–13 7. Immortals (Yhdysvallat/Korea) 0–5 6–16 8. Renegades (Yhdysvallat) 0–5 1–19