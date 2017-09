eSports

Ryyppyreissu, luovutusvoitto, tappouhkaus... – Huippujoukkueen CS-turnauksesta tuli katastrofi

Not how we wanted to win that final. Takes away alot of the winning feeling 😢 nevertheless it's our first title together as a team 💪 — valde (@Officialvalde) September 10, 2017 https://twitter.com/Officialvalde/status/906982261647605762

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. North (Tanska) 50 000 $ 2. Immortals (Brasilia) 20 000 $ 3.-4. Cloud9 (Yhdysvallat) 10 000 $ 3.-4. Counter Logic Gaming (Yhdysvallat) 10 000 $ 5.-6. Team Kinguin (Puola) 3 000 $ 5.-6. Luminosity Gaming (Brasilia) 3 000 $ 7.-8. Gale Force Esports (Argentiina) 2 000 $ 7.-8. compLexity Gaming (Amerikka) 2 000 $





Update from #DHMTL17https://twitter.com/hashtag/DHMTL17?src=hash



After apparently spending the night partying, IMT players showed up late to our match this morning



And again now — Ryu (@SelflessRyu) September 10, 2017 https://twitter.com/SelflessRyu/status/906966002164011010





Word is kNg went through the player hotel looking for FNS. Interesting. — DeKay (@NWDeKay) September 10, 2017 https://twitter.com/NWDeKay/status/907004445027790848

There is no excuse for what happened today. I'm really disappointed about everything and this is unacceptable from us as professionals. — Lucas Teles (@IMTLucas1) September 10, 2017 https://twitter.com/IMTLucas1/status/907030068618285056

Some of them, yes. — zakk (@IMTzakk) September 10, 2017 https://twitter.com/IMTzakk/status/906991796051476480

Apologies to #IMTCSGOhttps://twitter.com/hashtag/IMTCSGO?src=hash fans. We will address this internally

Actions should have consequences. Thanks for enforcing the rules @DreamHackCSGOhttps://twitter.com/DreamHackCSGO — Noah Whinston (@NWhinston) September 10, 2017 https://twitter.com/NWhinston/status/906982089429475329