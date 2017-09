eSports

Ahnehtiko julkaisija itsensä ulos? Hittipelin kopio kaappasi kovia nimiä liigaansa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Paladinsiin laajentaa seuraavat joukkueet: Team EnVyUs Fnatic G2 Esports Mousesports Natus Vincere Virtus.pro Splyce SK Gaming Ninjas in Pyjamas Detroit Renegades

Isot nimet valitsivat Paladinsin, eivät Overwatchia