eSports

Näistä koostuu palkintorahojen miljoonakerho: CS, Dota 2, FIFA, Halo...





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Näissä peleissä on jaettu yli miljoona dollaria palkintorahaa:

Peli Palkintorahat 2017 Dota 2 32 803 807 $ Counter-Strike: Global Offensive 11 196 420 $ League of Legends 6 495 614 $ Call of Duty: Infinite Warfare 4 001 705 $ Hearthstone 2 191 948 $ Heroes of the Storm 2 042 366 $ StarCraft II 2 034 192 $ Overwatch 1 850 770 $ Halo 5: Guardians 1 420 000 $ FIFA 17 1 378 797 $ Smite 1 242 900 $ Quake Champions 1 014 040 $