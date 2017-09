eSports

Suomalaiset sarjakärjessä superviikolle – OW:ta kolme päivää

Suomalaisilla kiireinen viikko Euroopassa





Jatkavatko suomalaiset puhtaalla pelillä Amerikassa?

Ajankohta Joukkueet Sarja Pe 8.9. klo 19 Team123 - Gigantti EU Pe 8.9. klo 21 Singularity - Bazooka Puppiez EU La 9.9. klo 20 Singularity - eUnited EU La 9.9. klo 22 Misfits - GamersOrigin EU Su 10.9. klo 00.15 Renegades - EnVyUs NA Su 10.9. klo 02.15 FaZe - Rogue NA Su 10.9. klo 20 Misfits - Bazooka Puppiez EU Su 10.9. klo 22 Gigantti - Cloud9 EU Ma 11.9. klo 00.15 Kungarna - Envision NA Ma 11.9. klo 02.15 Immortals - FNRGFE NA

Lihavoiduissa joukkueissa pelaa suomalainen