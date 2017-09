eSports

Myllerrys CS:n maailmanlistalla – yksi turnaus pani palikat uusiksi

HLTV.org ranking-lista (top15) 4.9.2017

Sijoitus Joukkue Pisteet Muutos 1. SK (Brasilia) 886 = 2. G2 (Ranska) 737 +3 3. Astralis (Tanska) 670 -1 4. North (Tanska) 662 +3 5. Gambit (Kazakstan) 658 -2 6. Immortals (Brasilia) 505 -2 7. NiP (Ruotsi) 396 +6 8. FaZe (Eurooppa) 333 -2 9. Na`Vi (IVY-maat) 306 +2 10. Virtus.pro (Puola) 303 -2 11. Cloud9 (Yhdysvallat) 252 -1 12. Liquid (Yhdysvallat) 236 -3 13. EnVyUs (Ranska) 236 -1 14. Fnatic (Ruotsi) 227 +1 15. BIG (Saksa) 218 -1



Viikonloppuna kolme CS-turnausta