eSports

GameXpossa tärähtää: Suomen suurimmassa Overwatch-turnauksessa kovat nimet





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mukana Suomen kovimmat nimet

ENCE eSports

Helsinki REDS

Team Gigantti

Nemesis

Nyyrikki eSports

Porin Aces

Kindergarten