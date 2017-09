eSports

Suomen ykköstiimiltä yllättävä uutinen: Konkaripelaajalle lähtöpassit





HAVUn kokoonpano on nyt: Jere "sergej" Salo Aleksi "Aleksib" Virolainen Jesse "KHRN" Grandell Mikko "xartE" Välimaa Tom "stonde" Glad (sijaispelaaja) Toni "toNppa" Luhtapuro (valmentaja)