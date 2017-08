eSports

Suomalaiset dominoivat Overwatch-liigaa: Kolme joukkuetta jatkaa tappioitta

Suomalaiset ottivat yhteen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sijoitus Joukkue Tulos 1. Team123 (Eurooppa) 8-0 2. Misfits (Ruotsi) 8-0 3. GamersOrigin (Ranska) 7-1 4. Team Gigantti (Suomi) 3-8 5. Cloud9 (Eurooppa) 3-8 6. eUnited (Eurooppa) 3-8 7. Bazooka Puppiez (Eurooppa) 1-8 8. Team Singularity (Tanska) 0-8

Sijoitus Joukkue Tulos 1. Kungarna(Yhdysvallat) 7-1 2. EnVyUs (Eurooppa) 7-1 3. EnVision (Yhdysvallat) 6-2 4. FaZe Clan (Amerikka) 4-4 5. Rogue (Ranska) 4-4 6. FNRGFE (Yhdysvallat) 2-6 7. Immortals (Korea/Amerikka) 1-7 8. Renegades (Yhdysvallat) 1-7