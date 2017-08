eSports

CS:GO-kausi käynnistyy tänään – Miikka haastaa maailman parhaat





Turnauksen tarkemmat tiedot löydät lähetyksen alta.

Avauspäivänä otteluita voi seurata päälähetyksen lisäksi sivulähetyksestä, joka näyttää puolet peleistä.

Kempin ja Mousesportsin peli tulee sivulähetyksestä.

Ajankohta Ottelu Ke 30.8. klo 14 SK - B.O.O.T-d[S] Ke 30.8. klo 15.30 Virtus.pro - Na`Vi Ke 30.8. klo 17 Immortals - Fnatic Ke 30.8. klo 18.30 FaZe - NiP Ke 30.8. klo 20 A-lohkon häviäjien ottelu Ke 30.8. klo 21.30 C-lohkon häviäjien ottelu

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D SK (Brasilia) Astralis (Tanska) Gambit (Kazakstan) Immortals (Brasilia) North (Tanska) Virtus.pro (Puola) FaZe (Eurooppa) G2 (Ranska) Cloud9 (Yhdysvallat) Na`Vi (Ukraina) NiP (Ruotsi) EnVyUs (Ranska) B.O.O.T.-d[S] (Singapore) Renegades (Australia) Mouz (Eurooppa) Fnatic (Ruotsi)

Ajankohta Ottelu Ke 30.8. klo 14 SK - B.O.O.T-d[S] Ke 30.8. klo 14 Astralis - Renegades Ke 30.8. klo 15.30 Virtus.pro - Na`Vi Ke 30.8. klo 15.30 Cloud9 - North Ke 30.8. klo 17 Immortals - Fnatic Ke 30.8. klo 17 Gambit - Mousesports Ke 30.8. klo 18.30 FaZe - NiP Ke 30.8. klo 18.30 G2 - EnVyUs Ke 30.8. klo 20 A-lohkon häviäjien ottelu Ke 30.8. klo 20 B-lohkon häviäjien ottelu Ke 30.8. klo 21.30 C-lohkon häviäjien ottelu Ke 30.8. klo 21.30 D-lohkon häviäjien ottelu To 31.8. klo 11 A-lohkon voittajien ottelu To 31.8. klo 14 B-lohkon voittajien ottelu To 31.8. klo 17 C-lohkon voittajien ottelu To 31.8. klo 20 D-lohkon voittajien ottelu Pe 1.9. klo 11 A-lohkon ratkaiseva ottelu Pe 1.9. klo 14 B-lohkon ratkaiseva ottelu Pe 1.9. klo 17 C-lohkon ratkaiseva ottelu Pe 1.9. klo 20 D-lohkon ratkaiseva ottelu La 2.9. klo 11 Puolivälierä #1 La 2.9. klo 14 Puolivälierä #2 La 2.9. klo 17 Puolivälierä #3 La 2.9. klo 20 Puolivälierä #4 Su 3.9. klo 12 Välierä #1 Su 3.9. klo 15 Välierä #2 Su 3.9. klo 19 Finaali