Joonas toi R6-mestaruuden Suomeen – ENCEn pelit päättyivät pettymykseen

Pro League Y2S2 -loppusijoitukset

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. PENTA Sports (Eurooppa) 75 000 $ 2. Elevate (Yhdysvallat) 30 000 $ 3.-4. BRK e-Sports (Brasilia) 15 000 $ 3.-4. Team Fontt (Brasilia) 15 000 $ 5.-8. ENCE eSports (Suomi) 8 000 $ 5.-8. Rogue (Yhdysvallat) 8 000 $ 5.-8. eXcellence Gaming (Yhdysvallat) 8 000 $ 5.-8. Millenium (Ranska) 8 000 $





Yesterday these guys managed to defend their title as World Champions! @PENTA_Sportshttps://twitter.com/PENTA_Sports R6S won ProLeague Season 2! #VAMOSPENTAhttps://twitter.com/hashtag/VAMOSPENTA?src=hash CONGRATS! 🍾🍾🍾 pic.twitter.com/wMpRLGiRN6https://t.co/wMpRLGiRN6 — PENTA Sports (@PENTA_Sports) 27. elokuuta 2017 https://twitter.com/PENTA_Sports/status/901838080713351170