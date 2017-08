eSports

Suomalaiset ennakkosuosikkeina Saksan RB6-turnaukseen



Pelit alkavat perjantaina

Otteluohjelma

Ajankohta Ottelu Pe 25.8. klo 11.00 ENCE (Suomi) - Elevate (Yhdysvallat) Pe 25.8. klo 13.20 PENTA (Eurooppa) - eXcellence (Yhdysvallat) Pe 25.8. klo 15.55 BRK (Brasilia) - Orgless (Yhdysvallat) Pe 25.8. klo 18.15 Millenium (Ranska) - Fontt (Brasilia) La 26.8. klo 11.00 Välierä #1 La 26.8. klo 14.00 Välierä #2 La 26.8. klo 16.45 Finaali

Palkintojakauma (167 000 $)

Sijoitus Palkintosumma 1. 75 000 $ 2. 30 000 $ 3.-4. 15 000 $ 5.-8. 8 000 $