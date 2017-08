eSports

Suomen CS-huipulla rytisee: Kovassa nosteessa oleva joukkue kiinnitti uuden pelaajan

VITALIS-joukkueen uusi kokoonpano: Tony "arvid" Niemelä Joonas "aune" Rantala Jani "Aerial" Jussila Verneri "BONA" Junkala Lasse "ZOREE" Uronen