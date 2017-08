eSports

Lasse, 22, nousi huipulle vauhdilla: Näin paljon parhaat kilpapelaajat ovat voittaneet turnauksista

Dota 2 -pelaajat hallitsevat listoja





10 eniten palkintorahaa voittanutta pelaajaa

Sijoitus Pelaaja Turnausvoitot $ Peli 1. Kuro "KuroKy" Takhasomi (Saksa) 3 355 911 $ Dota 2 2. Amer "Miracle" Barqawi (Jordan) 2 931 389 $ Dota 2 3. Saahil "UNiVeRsE" Arora (Yhdysvallat) 2 900 524 $ Dota 2 4. Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen (Suomi) 2 969 099 $ Dota 2 5. Ivan "MinD_ContRoL" Ivanov (Bulgaria) 2 691 895 $ Dota 2 6. Peter "ppd" Dager (Yhdysvallat) 2 628 120 $ Dota 2 7. Sumail "SumaiL" Hassan (Pakistan) 2 601 359 $ Dota 2 8. Clinton "Fear" Loomis (Yhdysvallat) 2 383 155 $ Dota 2 9. Maroun "GH" Merhej (Libanon) 2 311 491 $ Dota 2 10. Li "iceice" Peng (Kiina) 1 998 558 $ Dota 2