eSports

Clash Royalen kaikille avoin jättiturnaus alkoi – MM-finaalit joulukuussa Lontoossa

Haaste alkoi keskiviikkona 16. elokuuta kello 10 Suomen aikaa.

Haaste sulkeutuu maanantaina 21. elokuuta kello 10 Suomen aikaa.

Haaste löytyy pelin sisäisestä turnausjärjestelmästä.

Ajankohta Vaihe 16.-21.8. 1. Crown Challenge 23.-28.8. 2. Bracket Play 5.-7.9. 3. Elimination Week 11.9.-26.10. 4. Top10 11.-12.11. 5. Fall Finals