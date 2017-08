eSports

Huippunimi onnistui viimeinkin – Call of Dutyn MM-mitalit jäivät Amerikkaan

OpTic Gamingin kokoonpano: Seth "Scump" Abner (Yhdysvallat) Matthew "FormaL" Piper (Yhdysvallat) Damon "Karma" Barlow (Kanada) Ian "Crimsix" Porter (Yhdysvallat)

2017 Call of Duty World League Championship -loppusijoitukset (top 8)

Sijoitus Joukkue Palkintosumma 1. OpTic Gaming (Yhdysvallat) 600 000 $ 2. Team EnVyUs (Yhdysvallat) 200 000 $ 3. Luminosity Gaming (Yhdysvallat) 100 000 $ 4. Rise Nation (Yhdysvallat) 80 000 $ 5.-6. eUnited (Yhdysvallat) 55 000 $ 5.-6. FaZe Clan (Yhdysvallat) 55 000 $ 7.-8. Ghost Gaming (Yhdysvallat) 35 000 $ 7.-8. Splyce (Britannia) 35 000 $