Maailmanmestari ja miljonääri! Lasse, 22, voitti yli 10 miljoonaa dollaria joukkueensa kanssa Yhdysvalloissa

Team Liquid are the Grand Champions of The International 2017. #TI7https://twitter.com/hashtag/TI7?src=hash pic.twitter.com/iPQi5GtSIchttps://t.co/iPQi5GtSIc — Wykrhm Reddy (@wykrhm) August 13, 2017 https://twitter.com/wykrhm/status/896540077160972289

Team Liquidin kokoonpano: Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen (Suomi) Amer "Miracle-" Al-Barkawi (Jordan) Ivan "MinD_ContRoL" Borislavov Ivanov (Bulgaria) Maroun "GH" Merhej (Libanon) Kuro "KuroKy" Salehi Takhasomi (Saksa)

Sijoitus Joukkue Palkintosumma % palkintopotista 1. Team Liquid (Eurooppa) 10 802 756 $ 44 % 2. Newbee (Kiina) 3 928 275 $ 16 % 3. LGD.FY (Kiina) 2 577 930 $ 10,50 % 4. LGD (Kiina) 1 718 620 $ 7 % 5.-6. Invictus Gaming (Kiina) 1 104 827 $ 4,50 % 5.-6. Virtus.pro (Venäjä) 1 104 827 $ 4,50 % 7.-8. Team Empire (Venäjä) 613 793 $ 2,50 % 7.-8. OG (Eurooppa) 613 793 $ 2,50 % 9.-12. Team Secret (Eurooppa) 368 276 $ 1,50 % 9.-12. Evil Geniuses (Amerikka) 368 276 $ 1,50 % 9.-12. Digital Chaos (Amerikka) 368 276 $ 1,50 % 9.-12. TNC (Filippiinit) 368 276 $ 1,50 % 13.-16. Execration (Filippiinit) 122 759 $ 0,50 % 13.-16. Cloud9 (Amerikka) 122 759 $ 0,50 % 13.-16. Infamous (Peru) 122 759 $ 0,50 % 13.-16. iG Vitality (Kiina) 122 759 $ 0,50 % 17.-18. HellRaisers (Eurooppa) 61 379 $ 0,25 % 17.-18. Fnatic (Malesia) 61 379 $ 0,25 %

