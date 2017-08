”Yleisö kannusti oikein olan takaa” – Gigantin pelijoukkueen debyytti: Mestaruus ja SM-hopeaa

eSports

Assembly Summer 2017 -tapahtumassa pelattu 9500 dollarin ASUS ROG Overwatch-turnaus päättyi perjantain ja lauantain välisenä yönä Team Gigantti -joukkueen ylivoimaiseen voittoon.Ilta-Sanomat jutteli finaalin jälkeen kuusihenkisen suomalaisjoukkueen kapteenin Joonas ”zappis” Alakurtin http://www.is.fi/haku/?search-term=joonas+%E2%80%9Dzappis%E2%80%9D+alakurtin kanssa.– Huojentunut fiilis, pitkä päivä takana. Vihdoinkin saatiin peli kulkemaan täällä sillä tavalla, miten se on kulkenut viimeiset pari viikkoa. Hyvä fiilis!Gigantti ja Joonas kilpailivat perjantaina ROG-turnauksen lisäksi Overwatchin SM-finaalissa, joka pelattiin jo kello 12.SM-tittelin Gigantti hävisi niukasti ENCElle. Illalla joukkueet kohtasivat ROGin välierissä, josta Gigantti otti niukan 2–1-voiton.– Siitä lähti sellainen hyvä energia koko tiimille, että oltiin ihan "noni nyt saatiin tämä päävastustaja pois alta", naureskelee Joonas.– Oli hyvät energiat sen ENCE-voiton jälkeen. Finaalissa sitten peli rullasikin.Gigantti kaatoi ROG-finaalissa ranskalaisen GamersOrigin suoraan kolmen pelin päätteeksi. Suomalaisjoukkuetta kannusti finaalissa äänekäs, täysi katsomo.– Aina hieno tulla pelaamaan Suomeen ja Assemblyille. Yleisö kannusti oikein olan takaa.Joukkueella on seuraavaksi edessä Joonaksen mukaan ”loma”, joka on todellisuudessa vain muutaman päivän tauko pelistä.– Sitten aloitetaan harjoittelu Overwatch Contenders -liigaa [100 000 dollarin iso turnaus, jonka järjestää Overwatch-julkaisija Blizzard] varten, joka alkaa elokuun aikana ja kestää kuusi viikkoa.Contenders on uudelle joukkueelle elintärkeä, sillä siinä kisaa Euroopan ykkösnimet. Turnaus onkin paras mahdollinen tilaisuus tällä hetkellä tuoda omaa nimeä esille.– Treenataan sinne mahdollisimman kovaa ja katsotaan mihin rahkeet riittää.Joonaksen joukkuetta sponsoroi kodinkoneketju Gigantti, joka on melko uusi nimi Suomen kilpapeliyhteisössä.– Kaikki lähti oikeastaan liikkeelle Tompan [Gigantin pelitiimin manageri ja OW-selostaja Tomi Rinne http://www.is.fi/haku/?search-term=tomi+rinne ] kautta, joka on Gigantin työntekijä ja tehnyt tosi paljon hommia Overwatchin parissa. Hän käsittääkseni ajaa esportsia Gigantin puolella eteenpäin.– Tomppa haluaa luoda Gigantille esports-näkyvyyttä meidän kautta. Saadaan taloudellista tukea ja tehdään markkinointiyhteistyötä ja kaikkea muuta mahdollista.Yhteistyö mahdollistaa kuusihenkisen joukkueen ja valmentajan täysipäiväisen keskittymisen Overwatchin pelaamiseen.– Pelataan täysipäiväisesti. Diilin yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta uskoisin kaiken lähtevän hyvin liikkeelle Assemblyjen jälkeen.

