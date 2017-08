eSports

Katso suoraa lähetystä: Suomalaiset ennakkosuosikkeina Assemblyn CS-kisaan!

ASUS ROG Overwatch-turnaus pelataan seuraavasti

Ajankohta Ottelu Kierros La 5.8. klo 12.00 Alpha - Vitalis A1 La 5.8. klo 13.30 HAVU - SUPERTEAM A2 La 5.8. klo 15.00 Voittajien ottelu A3 La 5.8. klo 16.30 Häviäjien ottelu B1 La 5.8. klo 18.00 Ratkaiseva ottelu B2 La 5.8. klo 21.00 Finaali C1





