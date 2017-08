eSports

Vielä ehtii osallistua: Assemblyjen IS Streamcornerin Clash Royale -turnaus pelataan lauantaina

Katso suoraa lähetystä lauantain klo 19-21

Ilta-Sanomat on mukana Assembly Summer 2017 -tapahtumassa IS Streamcornerin kanssa, jossa pelataan lauantai-iltana meSports ry:n järjestämä Clash Royale -turnaus.Golden P.E.K.K.A Cup -turnaus koostuu kahdeksasta osakilpailusta, joista viimeinen pelataan Assemblyilla. Osakilpailukarsinta pelataan lauantaina IS Streamcornerin vieressä kello 16. Ilmoittautuminen paikan päällä on avoinna 15.00–15.45 välisen ajan.Itse karsinta alkaa kello 16 ja kestää noin tunnin. Kaksi parasta pelaajaa jatkavat kello 19 pelattavaan osakilpailuun, jossa Suomen parhaat Clash Royale -pelaajat ottavat mittaa toisistaan.Voittaja palkitaan kultaisella P.E.K.K.A-patsaalla, joita on valmistettu vain 500 kappaletta koko maailmassa.