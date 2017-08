eSports

SM-kulta jo taskussa: Aleksi, 20, jahtaa viikonloppuna triplamestaruutta





Marraskuussa MM-kisoihin hallitsevana mestarina

HAVU Gamingin kokoonpano

Aleksi ”Aleksib” Virolainen

Jesse ”KHRN” Grandell

Timo ”REFLEX” Rintala

Mikko ”xartE” Välimaa

Jere ”sergej” Salo

http://www.is.fi/digitoday/esports/art-2000005311791.html